America’s Cup | Luna Rossa in cantiere da tre giorni Come cambia la barca verso New Zealand

Vasco Vascotto aveva avvertito i compagni di squadra: "Festeggiamo, ma un giorno al massimo. Da domani dobbiamo pensare ai neozelandesi". Luna Rossa in effetti non ha perso tempo: il vero obiettivo non era la Prada Cup, bensì l'America's Cup. Il patron Patrizio Bertelli continua ad inseguire il sogno di una vita: portare la Vecchia Brocca in Italia. Ci sta provando ormai da oltre due decadi e sogna che questa sia la volta buona. Luna Rossa è una barca pensata, progettata e realizzata per eccellere con il vento leggero. Si sono svolti degli studi ed analizzati i dati statistici del passato con maniacalità. A marzo, sul finire dell'estate neozelandese, di solito è prevalente una brezza non così sostenuta. Anche se, Come sostiene Tommaso Chieffi, ex-tattico del Moro di ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - SoloCu0re : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - SamSambiagio : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

