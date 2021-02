America’s Cup, Luna Rossa ha nuovi foil e vele! Max Sirena: “Possiamo ancora migliorare” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luna Rossa è consapevole che, per battere Emirates Team New Zealand, non sarà sufficiente ripetere le ottime prestazioni contro Ineos Team UK o American Magic. Il livello si alzerà a dismisura, servirà una impresa titanica per raggiungere la cima di un Everest che incute timore. La storia parla chiaro: i maori hanno vinto 22 degli ultimi 24 confronti diretti! Sono un’autentica bestia nera per gli italiani. Ieri Ruggero Tita ci ha dichiarato che “Team New Zealand ha puntato tutto su velocità ed aerodinamica. Questo fa capire che non vogliono certo vincere con le manovre…“. Tradotto: i Defender vogliono dominare e, possibilmente, rinnovare la tradizione dei ‘cappotti’ al Team Prada Pirelli, come già avvenuto nel 2000 e nel 2007. Per mettere le mani sull’ambita America’s Cup sarà dunque necessario mutare il corso di un destino sin qui ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è consapevole che, per battere Emirates Team New Zealand, non sarà sufficiente ripetere le ottime prestazioni contro Ineos Team UK o American Magic. Il livello si alzerà a dismisura, servirà una impresa titanica per raggiungere la cima di un Everest che incute timore. La storia parla chiaro: i maori hanno vinto 22 degli ultimi 24 confronti diretti! Sono un’autentica bestia nera per gli italiani. Ieri Ruggero Tita ci ha dichiarato che “Team New Zealand ha puntato tutto su velocità ed aerodinamica. Questo fa capire che non vogliono certo vincere con le manovre…“. Tradotto: i Defender vogliono dominare e, possibilmente, rinnovare la tradizione dei ‘cappotti’ al Team Prada Pirelli, come già avvenuto nel 2000 e nel 2007. Per mettere le mani sull’ambitaCup sarà dunque necessario mutare il corso di un destino sin qui ...

