America’s Cup, Luna Rossa è l’eccellenza del made in Italy. Chi l’ha costruita? Tutte le aziende italiane e la provenienza (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luna Rossa sta scaldando il cuore di tutta Italia, che ora sogna di mettere le mani sulla America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La meravigliosa cavalcata di cui l’equipaggio tricolore si sta rendendo protagonista ad Auckland (Nuova Zelanda) ha risvegliato l’orgoglio di un Paese intero e ha generato un enorme interesse attorno all’universo della vela, anche da parte di chi non è un grande esperto di questo sport. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha riacceso quella passione che era nata tra gli anni ’80 e gli anni ’90, prima con Azzurra e poi con Il Moro di Venezia. Luna Rossa ha generato attorno a sè un enorme interesse, proprio come era successo nel 2000. In quell’occasione Francesco de Angelis e compagni si dovettero inchinare a Team New Zealand, proprio nel Golfo di Hauraki. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)sta scaldando il cuore di tutta Italia, che ora sogna di mettere le mani sullaCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. La meravigliosa cavalcata di cui l’equipaggio tricolore si sta rendendo protagonista ad Auckland (Nuova Zelanda) ha risvegliato l’orgoglio di un Paese intero e ha generato un enorme interesse attorno all’universo della vela, anche da parte di chi non è un grande esperto di questo sport. Il sodalizio del patron Patrizio Bertelli ha riacceso quella passione che era nata tra gli anni ’80 e gli anni ’90, prima con Azzurra e poi con Il Moro di Venezia.ha generato attorno a sè un enorme interesse, proprio come era successo nel 2000. In quell’occasione Francesco de Angelis e compagni si dovettero inchinare a Team New Zealand, proprio nel Golfo di Hauraki. ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - liciafederer : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - trimpa48 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Bertelli, Luna Rossa: «Doppio timoniere, creatività italiana. A Auckland non hanno trovato posto a mio figlio... Corriere della Sera