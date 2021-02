America’s Cup, Francesco De Angelis: “New Zealand favorita contro Luna Rossa, ma gli manca allenamento” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Luna Rossa si avvicina alla grandissima sfida contro Team New Zealand per aggiudicarsi la America’s Cup 2021 e, quindi, siamo al momento ideale per interpellare Francesco De Angelis, skipper dello stesso sodalizio nel 2000. Il timoniere napoletano ha detto la sua sull’imbarcazione italiana: “Fa un immenso piacere sapere che diversi elementi del mio equipaggio ora siano protagonisti. Vuole dire che le scelte fatte all’epoca erano giuste”. In vista della finale contro i neozelandesi, invece: “Sicuramente i padroni di casa partono favoriti grazie allo sviluppo della barca, ma a loro manca l’allenamento sotto pressione e potrebbe incidere”. Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole di Francesco De ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021)si avvicina alla grandissima sfidaTeam Newper aggiudicarsi laCup 2021 e, quindi, siamo al momento ideale per interpellareDe, skipper dello stesso sodalizio nel 2000. Il timoniere napoletano ha detto la sua sull’imbarcazione italiana: “Fa un immenso piacere sapere che diversi elementi del mio equipaggio ora siano protagonisti. Vuole dire che le scelte fatte all’epoca erano giuste”. In vista della finalei neozelandesi, invece: “Sicuramente i padroni di casa partono favoriti grazie allo sviluppo della barca, ma a lorol’sotto pressione e potrebbe incidere”. Andiamo, quindi, ad ascoltare le parole diDe ...

