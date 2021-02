America’s Cup, Dan Carter: “La velocità di Team New Zealand è strabiliante” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dan Carter va considerato a tutti gli effetti come uno dei più grandi giocatori di rugby di tutti i tempi. Vanta due Coppe del Mondo in bacheca e proprio la scorsa settimana ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a quasi 39 anni. Il nativo di Christchurch ha subito approfittato del tanto tempo libero a disposizione per far visita alla base di Emirates Team New Zealand e vivere una giornata con i detentori della Coppa America di vela. L’ormai ex-rugbista ha seguito Te Rehutai su una barca da caccia durante un allenamento e ne è rimasto affascinato, come riporta il sito neozelandese Stuff: “E’ strabiliante. E’ stata una giornata magica, c’era vento piuttosto forte e la barca stava volando. Vederla da vicino e di persona è stato fantastico“. Carter ha poi proseguito: “Ho seguito la Prada Cup ed ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Danva considerato a tutti gli effetti come uno dei più grandi giocatori di rugby di tutti i tempi. Vanta due Coppe del Mondo in bacheca e proprio la scorsa settimana ha annunciato il ritiro dall’attività agonistica a quasi 39 anni. Il nativo di Christchurch ha subito approfittato del tanto tempo libero a disposizione per far visita alla base di EmiratesNewe vivere una giornata con i detentori della Coppa America di vela. L’ormai ex-rugbista ha seguito Te Rehutai su una barca da caccia durante un allenamento e ne è rimasto affascinato, come riporta il sito neozelandese Stuff: “E’. E’ stata una giornata magica, c’era vento piuttosto forte e la barca stava volando. Vederla da vicino e di persona è stato fantastico“.ha poi proseguito: “Ho seguito la Prada Cup ed ...

