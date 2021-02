America’s Cup, Bruni: “Sono sicuro che sarà una battaglia. Guardiamo New Zealand ogni giorno” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mancano ormai otto giorni all’inizio dell’America’s Cup. Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup dopo aver superato per 7-1 in finale i britannici di Ineos Team UK, affronterà i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand. Ad Auckland saranno i padroni di casa a partire favoriti, forti anche dei precedenti del passato. Su Te Rehutai si stanno raccontando solo meraviglie. Sembra la cosiddetta barca perfetta, quella con cui ogni timoniere sogna di navigare. Le voci si susseguono e, ogni giorno, pare che sia in grado di raggiungere velocità sempre più elevate, da capogiro. Il noto blogger inglese Magnus Wheatley sostiene addirittura che, con vento sostenuto, i neozelandesi siano in grado di toccare i 62 nodi, ovvero quasi 115 km/h. Fantascienza, verrebbe da pensare, soprattutto ricordando le ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 febbraio 2021) Mancano ormai otto giorni all’inizio dell’Cup. Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup dopo aver superato per 7-1 in finale i britannici di Ineos Team UK, affronterà i detentori del trofeo di Emirates Team New. Ad Auckland saranno i padroni di casa a partire favoriti, forti anche dei precedenti del passato. Su Te Rehutai si stanno raccontando solo meraviglie. Sembra la cosiddetta barca perfetta, quella con cuitimoniere sogna di navigare. Le voci si susseguono e,, pare che sia in grado di raggiungere velocità sempre più elevate, da capogiro. Il noto blogger inglese Magnus Wheatley sostiene addirittura che, con vento sostenuto, i neozelandesi siano in grado di toccare i 62 nodi, ovvero quasi 115 km/h. Fantascienza, verrebbe da pensare, soprattutto ricordando le ...

Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - repubblica : Prada Cup, Luna Rossa domina la prima regata della notte. Adesso il trofeo è a un passo: L'imbarcazione italiana si… - joinbeachbum : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… - patripatty5 : RT @lunarossa: Luna Rossa Prada Pirelli is the Challenger for the 36th America’s Cup presented by @Prada The match against New Zealand wil… -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Finale America's Cup 2021 in TV | quando inizia e il calendario con gli orari Zazoom Blog