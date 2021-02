America Latina | sono i giovani i più a rischio per Covid-19

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Una ricerca della Banca interna di sviluppo ha determinato che il segmento demografico sotto i 39 anni inha la stessa probabilità di ammalarsi in forma grave, o non sopravvivere al-19, delle persone sopra i 60 anni che vivono nelle società industrializzate. Risultato che evidenzia l’inadeguatezza dei criteri di scaglionamento stabiliti per InsideOver.

Avvenire_Nei : Coronavirus. «America Latina, il Covid ha rubato alle donne dieci anni di conquiste» - madrid_wcc : RT @morenocasas: #Madrid centro #negocios' #Europa #América Latina ?@Madrid_Platform? ?@EPMadrid? ?@MARedondoR? ?@_CEIM_? ?@madridforo? ?@f… - nontenefrega9 : - nontenefrega9 : @cozy4time @zorzi_gaia non sapete più a dove appigliarvi?????? ma ormai avete contro l'intera America Latina cosi impa… - Caravag54922514 : RT @fabiogui64: #Migranti. #Colombia:civiltà e sicurezza.Un esempio di umanità e di civiltà è arrivato in questi giorni dall’America Latina… -

Ultime Notizie dalla rete : America Latina

Avvenire

"Mentre la società si prepara all'imminente lancio internazionale di Paramount + ine nei Paesi nordici e alla continua espansione di Pluto TV a livello internazionale, assegnare ...La serie, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming StarzPlay in Europa, ine in Giappone, è ispirata alla prima stagione di Slow Burn, il podcast di Leon Nayfakh trasmesso dal ...Le rimesse incidono parecchio sui sistemi economici dell’America Latina: a El Salvador contano il 21,4% del Pil, in Honduras il 20%, in Guatemala il 12%, in Nicaragua l’11,3%, in Belize il 5% e in ...Il regalo più bello? La sua famiglia, sua moglie Sara e le figliolette Lavinia e Lara che sin dall'inizio della sua avventura oltreoceano in Nuova Zelanda gli sono sempre state accanto.