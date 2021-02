Amedeo Goria, la nuova “fiamma” ha 31 anni in meno. La fidanzata del giornalista è una modella moldava (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il famoso giornalista e conduttore televisivo Amedeo Goria ha compiuto 67 anni lo scorso 16 febbraio, ma nonostante l’età si sente ancora molto in forma. Lo dimostra il fatto che abbia intrapreso da poco una relazione sentimentale con una modella moldava di 36 anni. Tra Goria e la sua nuova “fiamma” ci sono ben 31 anni di differenza, ma per entrambi non sembra essere un problema. Ma come si chiama la nuova partner del giornalista? Stando a quanto riportato anche da Caffeina Magazine si tratta di Vera Miales, modella e barista originaria della Moldavia, che ha confermato di aver cominciato una frequentazione con il conduttore TV già da ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il famosoe conduttore televisivoha compiuto 67lo scorso 16 febbraio, ma nonostante l’età si sente ancora molto in forma. Lo dimostra il fatto che abbia intrapreso da poco una relazione sentimentale con unadi 36. Trae la sua” ci sono ben 31di differenza, ma per entrambi non sembra essere un problema. Ma come si chiama lapartner del? Stando a quanto riportato anche da Caffeina Magazine si tratta di Vera Miales,e barista originaria della Moldavia, che ha confermato di aver cominciato una frequentazione con il conduttore TV già da ...

SerieTvserie : Amedeo Goria: la nuova fidanzata è Vera Miales (che ha fatto il provino per The Lady) - infoitcultura : Amedeo Goria, niente Isola dei Famosi 2021: “Il medico me lo proibisce” - Ifederik1 : RT @pomeriggio5: CHOC: la fidanzata di Amedeo Goria è stata bocciata al provino di The Lady ?? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : CHOC: la fidanzata di Amedeo Goria è stata bocciata al provino di The Lady ?? #Pomeriggio5 - pomeriggio5 : Amedeo Goria frequenta una modella di 36 anni? #Pomeriggio5 -