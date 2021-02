Amedeo Goria ha una nuova fidanzata giovane e bella, chi è Vera Miales (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giornalista Amedeo Goria sembra aver perso la testa per Vera Miales, modella e barista di origini moldave che da diversi anni vive nelle Marche. 36 anni (31 in meno di lui). Come detto è stata proprio lei a uscire allo scoperto grazie ad un’intervista rilasciata a Novella2000: “Lo sto frequentando da diversi mesi – ha detto – Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando”. Lei nasce in Moldavia ed ha 36 anni, ben 31 in meno del giornalista sportivo. Si trasferisce prima a Milano e poi nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. Lavora come modella ma anche come barista, e recentemente, durante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il giornalistasembra aver perso la testa per, modella e barista di origini moldave che da diversi anni vive nelle Marche. 36 anni (31 in meno di lui). Come detto è stata proprio lei a uscire allo scoperto grazie ad un’intervista rilasciata a Novella2000: “Lo sto frequentando da diversi mesi – ha detto – Non ne ho mai parlato ma so che lui mi ha citata in diverse interviste. Preferisco tacere a riguardo perché voglio preservare la nostra relazione che si sta trasformando in qualcosa di molto importante almeno secondo il mio punto di vista. Me ne sto innamorando”. Lei nasce in Moldavia ed ha 36 anni, ben 31 in meno del giornalista sportivo. Si trasferisce prima a Milano e poi nelle Marche, a San Benedetto del Tronto. Lavora come modella ma anche come barista, e recentemente, durante ...

