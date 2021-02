Amedeo Goria al centro del gossip smentisce il fidanzamento con Vera Miales: “Non è la mia fidanzata” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era da tempo che non si parlava né chiacchierava così tanto sulla figura di Amedeo Goria, tornato in cima alla liste delle persone “sotto seVera osservazione” dell’occhio del gossip soprattutto dopo l’approdo nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda Goria; il suo nome, dopo essere finito della lista dei papabili concorrenti della ventura edizione de L’Isola dei Famosi, è ora al centro di una chiacchiera che lui stesso ha voluto smentire in toto ai microfoni di RTL 102.4 News, parlando con Francesco Fredella. Amedeo Goria smentisce il flirt con Vera Miales È proprio Francesco Fredella a porre il quesito ad Amedeo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Era da tempo che non si parlava né chiacchierava così tanto sulla figura di, tornato in cima alla liste delle persone “sotto seosservazione” dell’occhio delsoprattutto dopo l’approdo nella casa del Grande Fratello Vip dell’ex moglie Maria Teresa Ruta e della figlia Guenda; il suo nome, dopo essere finito della lista dei papabili concorrenti della ventura edizione de L’Isola dei Famosi, è ora aldi una chiacchiera che lui stesso ha voluto smentire in toto ai microfoni di RTL 102.4 News, parlando con Francesco Fredella.il flirt conÈ proprio Francesco Fredella a porre il quesito ad...

