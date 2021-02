Ambasciatore ucciso in Congo. Sotto accusa la mancata scorta Onu. Per le Nazioni Unite l’itinerario era stato verificato. Ma Kinshasa nega di aver mai dato assicurazioni (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attentato o tentativo di rapimento finito in tragedia. Dopo 24 ore dall’omicidio dell’Ambasciatore italiano nella Repubblica Democratica del Congo, Luca Attanasio, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci, e dell’autista del convoglio del World Food Programme nel quale viaggiavano, Mustapha Milambo, non solo manca ancora una verità ma resta incerto perfino il movente. Anzi minuto dopo minuto il caso sembra ingarbugliarsi con le – poche – certezze che si sgretolano una dopo l’altra. Già perché quelli che fino a ieri erano considerati i principali indiziati del triplice assassinio, ossia le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), hanno smentito qualsiasi coinvolgimento per poi chiedere alle autorità Congolesi di far luce sull’accaduto, puntando il dito su un coinvolgimento delle forze militari regolari del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Attentato o tentativo di rapimento finito in tragedia. Dopo 24 ore dall’omicidio dell’italiano nella Repubblica Democratica del, Luca Attanasio, del carabiniere 30enne Vittorio Iacovacci, e dell’autista del convoglio del World Food Programme nel quale viaggiavano, Mustapha Milambo, non solo manca ancora una verità ma resta incerto perfino il movente. Anzi minuto dopo minuto il caso sembra ingarbugliarsi con le – poche – certezze che si sgretolano una dopo l’altra. Già perché quelli che fino a ieri erano considerati i principali indiziati del triplice assassinio, ossia le Forze Democratiche per la Liberazione del Ruanda (Fdlr), hanno smentito qualsiasi coinvolgimento per poi chiedere alle autoritàlesi di far luce sull’accaduto, puntando il dito su un coinvolgimento delle forze militari regolari del ...

