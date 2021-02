Alternativa c’è: alla Camera nasce il gruppo con 12 degli espulsi dal M5S (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si chiama “Alternativa c’è” ed è il gruppo nato alla Camera dei Deputati grazie agli espulsi dal M5S per aver votato no alla fiducia a Draghi. Verso la creazione di analogo gruppo anche al Senato Il simbolo di “Alternativa c’è” è una ruota dentata, con al centro una stella tricolore. Un simbolo che, stando agli ideatori, richiama la fratellanza tra lavoratori. Il nome, invece, rappresenta l’antitesi del motto della Tatcher: non c’è Alternativa. Ed è questo il nome scelto per il gruppo degli espulsi del M5S alla Camera dei Deputati. Al momento sono 12 le adesioni, anche se sono attesi nuovi deputati nelle prossime ore. Al momento hanno aderito: ... Leggi su zon (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Si chiama “c’è” ed è ilnatodei Deputati grazie aglidal M5S per aver votato nofiducia a Draghi. Verso la creazione di analogoanche al Senato Il simbolo di “c’è” è una ruota dentata, con al centro una stella tricolore. Un simbolo che, stando agli ideatori, richiama la fratellanza tra lavoratori. Il nome, invece, rappresenta l’antitesi del motto della Tatcher: non c’è. Ed è questo il nome scelto per ildel M5Sdei Deputati. Al momento sono 12 le adesioni, anche se sono attesi nuovi deputati nelle prossime ore. Al momento hanno aderito: ...

fattoquotidiano : M5s, alla Camera è nata la componente degli espulsi “Alternativa c’è”. Da Colletti a Maniero: le prime 12 adesioni - TgLa7 : #M5s: nasce componente #Misto Camera, 13 ex in 'Alternativa c'é' - RobertoBurioni : O vaccinazioni, o restrizioni. Non c’è alternativa. - infoitinterno : La ex grillina Rosa Alba Testamento aderisce al gruppo 'L'Alternativa c'è' - luca_sacripanti : @bep_lista 'Alternativa c'è' farà capire a tutti cosa significa fare opposizione, ridimensionando chi sperava di st… -

Ultime Notizie dalla rete : Alternativa c’è Sara, anche Francavilla Marittima ‘prega’ per la sua Bimba Paradiso Cosenza Informa