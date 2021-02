Alla scoperta di Tuscia Sport&Leisure | Intervista a Francesco Monzillo

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Al viaSport&Leisure, il progetto che permette a tutti gli appassionati di sport, di immergersi nel panorama mozzafiato della.Ne parla il Segretario Generale della Camera di Commercio, promotore del progetto,, un territorio da riscoprire Da sempre un territorio ricco di paesaggi, in grado di suscitare emozioni forti. Per questo motivo, come ricorda, laè spesso stata lo sfondo di grandi pellicole cinematografiche nazionali ed internazionali. Monicelli, Fellini, Comencini e Zampa sono solo alcuni dei registi che hanno scelto i patrimoni naturalistici e gli elementi storici della, come set cinematografici per le loro pellicole. Perchè nasce il progetto ...