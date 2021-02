Alitalia | convocato vertice Ministeri su dossier e crisi trasporto aereo

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Teleborsa) –unfra MISE, MIT e MEF su. E previsto per venerdì 26 febbraio un incontro tra i Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dei Trasporti Enrico Giovannini con un portavoce del Ministero dell’Economia, dal momento che non è assicurata la presenza del titolare del Tesoro Daniele Franco. Ilè stato chiesto “con urgenza” proprio dal dicastero di Via Veneto, che ospiterà la riunione, per discutere dei ritardi nella procedura di vendita della compagnia, dei tentennamenti di Bruxelles sui ristori e del conseguente slittamento del pagamento degli stipendi di febbraio. Un evento annunciato dalla mancanza di denato in cassa. In agitazione i sindacati, con la Uilt che parla di una “discriminazione” della UE nei confronti dell’Italia, ricordando che “l’autorizzazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Alitalia convocato

Il Messaggero

un vertice fra MISE, MIT e MEF su. E previsto per venerdì 26 febbraio un incontro tra i Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgett i e dei Trasporti Enrico Giovannini con ...Per questo, per individuare un via d'uscita, è statoun vertice tra il ministro dello ... è quella di far transitare la parte aviation (piloti, hostess, slot e aerei) diin Ita ...(Teleborsa) – Convocato un vertice fra MISE, MIT e MEF su Alitalia. E previsto per venerdì 26 febbraio un incontro tra i Ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e dei Trasporti ...LA CRISIROMA Allarme rosso per Alitalia. I soldi in cassa della compagnia sono al lumicino e gli stipendi di febbraio saranno pagati in ritardo agli oltre 11 mila dipendenti. Non solo, visto ...