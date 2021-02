Alberto Villani: "Più bambini contagiati per colpa della variante inglese" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Le varianti, e in particolare quella inglese, ha una capacità di diffondersi del 30-40 per cento in più. E questo è vero anche nella fascia 0-18 anni: i bambini ora sono più coinvolti perché le varianti sono forme che si diffondono più facilmente”: sono queste le parole di Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria (Sip), intervistato nel corso della trasmissione Agorà. Per dare un’idea della velocità del contagio, il professore fa un esempio: “Se una persona ne contagia due e poi 4, 8 e 16, al sesto passaggio arriviamo a 128 casi: se invece di due ne contagia tre al sesto passaggio siamo arrivati a 2.187. Questo è l’elemento allarmante”. Sebbene le mutazioni siano temute in quanto contagiose, sulla gravità della malattia nei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) “Le varianti, e in particolare quella, ha una capacità di diffondersi del 30-40 per cento in più. E questo è vero anche nella fascia 0-18 anni: iora sono più coinvolti perché le varianti sono forme che si diffondono più facilmente”: sono queste le parole di, presidenteSocietà italiana di pediatria (Sip), intervistato nel corsotrasmissione Agorà. Per dare un’ideavelocità del contagio, il professore fa un esempio: “Se una persona ne contagia due e poi 4, 8 e 16, al sesto passaggio arriviamo a 128 casi: se invece di due ne contagia tre al sesto passaggio siamo arrivati a 2.187. Questo è l’elemento allarmante”. Sebbene le mutazioni siano temute in quanto contagiose, sulla gravitàmalattia nei ...

Alberto Villani: 'Più bambini contagiati per colpa della variante inglese' E questo è vero anche nella fascia 0 - 18 anni: i bambini ora sono più coinvolti perché le varianti sono forme che si diffondono più facilmente': sono queste le parole di Alberto Villani , presidente ...

Alberto Villani: "Più bambini contagiati per colpa della variante inglese"

E questo è vero anche nella fascia 0 - 18 anni: i bambini ora sono più coinvolti perché le varianti sono forme che si diffondono più facilmente': sono queste le parole di, presidente ...
"Le varianti, e in particolare quella inglese, ha una capacità di diffondersi del 30-40 per cento in più. E questo è vero anche nella fascia 0-18 anni: i bambini ora sono più coinvolti perché le varia ...