Agguato in Congo, Di Maio alla Camera riporta la presunta dinamica dell’attacco (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pochi minuti fa il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio ha parlato dell’omicidio di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, l’ambasciatore ed il carabiniere uccisi durante un attacco a Goma, in Congo. Il ministro ha fatto un report della ricostruzione dei fatti, ponendo l’attenzione sulla delicata posizione politica e diplomatica attuale dell’Italia nei confronti del Congo e omaggiando i due caduti. Agguato in Congo: per Luca e Vittorio “dolore attonito” È commossa la voce di Luigi Di Maio quando parla di “dolore attonito e orgoglio profondo” per la vita e la morte di Luca e Vittorio, giovani e capaci professionisti che, ognuno nel suo ambito, portavano avanti nella quotidianità un lavoro estremamente difficile e, parallelamente, la voglia di una vita famigliare. “Luca ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pochi minuti fa il ministro agli Affari Esteri Luigi Diha parlato dell’omicidio di Luca Attanasio e di Vittorio Iacovacci, l’ambasciatore ed il carabiniere uccisi durante un attacco a Goma, in. Il ministro ha fatto un report della ricostruzione dei fatti, ponendo l’attenzione sulla delicata posizione politica e diplomatica attuale dell’Italia nei confronti dele omaggiando i due caduti.in: per Luca e Vittorio “dolore attonito” È commossa la voce di Luigi Diquando parla di “dolore attonito e orgoglio profondo” per la vita e la morte di Luca e Vittorio, giovani e capaci professionisti che, ognuno nel suo ambito, portavano avanti nella quotidianità un lavoro estremamente difficile e, parallelamente, la voglia di una vita famigliare. “Luca ...

