Afragola | ritrovato uomo morto alle “Porte di Napoli” | torturato e bruciato vivo

Ultime Notizie dalla rete : Afragola ritrovato

Teleclubitalia

... "Le Porte di Napoli" die l'Ikea di Casoria . I malviventi avevano un sofisticato metodo: ... Nel corso delle indagini i carabinieri hannoe restituito ai legittimi proprietari 13 ...Abitavo in via Gramsci ad, in un palazzo dove c'era la sezione del partito. Un giorno, ... dopo la diciannovesima assoluzione e dopo tanta solitudine in cui mi sonoper le inchieste ..."Tutto mi sarei aspettato tranne che una vendetta del genere. È come si mi avessero portato via le gambe una seconda volta", ha raccontato la donna ...Una donna disabile ha trovato il posto auto riservato occupato da un'auto parcheggiata, lo fa multare. Torna e scopre le gomme bucate ...