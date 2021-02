Aeroporti | Londra Heathrow | in 2020 perdita di oltre 2 | 3 mld | crollo passeggeri -72 | 7%

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Anno nero per l'aeroporto britannico diche è stato colpito dalle ripercussioni legate alla pandemia. Lo scalo londinese ha registrato nelunadi 2,012 miliardi di sterline, circa 2,33 mld di euro, in forte peggioramento rispetto all'utile netto di 546 mln di sterline (632 mln di euro) registrato nel 2019. Lo rende noto il gruppo in un comunicato. Il numero deinelè crollato passando da 80,9 milioni nel 2019 a 22,1 mln: si tratta di un calo del 72,7%. Il, commenta il Ceo diJohn Holland-Kaye, "è stato uno dei nostri anni più impegnativi ma nonostante ladi 2 miliardi di sterline e il calo deiche ha raggiunto un ...

