Adorno e il pensiero dialettico che frattura i concetti filosofici

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 25 febbraio 2021) La ricezione italiana dell’opera del maestro della Scuola di Francoforte, Theodor W., ha avuto una vicenda molto singolare: l’Italia è stato il primo Paese a valorizzare e tradurre massicciamente i testi del pensatore tedesco, soprattutto negli anni Sessanta e Settanta del Novecento, ma nel nuovo millennio lo ha quasi completamente dimenticato. Così oggi, mentre i numerosi e importanti corsi di lezioni di, pubblicati postumi in tedesco, vengono tradotti quasi tutti in inglese, in Italia non si vede quasi … Continua L'articolo proviene da il manifesto.