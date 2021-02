Addio a Renato Moro | caporedattore centrale e anima del Nuovo Quotidiano di Puglia portato via da un malore

leggoit : Addio a Renato Moro, caporedattore centrale e anima del Nuovo Quotidiano di Puglia - PugliaStream : Addio a Renato Moro, capo redattore del Nuovo Quotidiano di Puglia - corrmezzogiorno : #Lecce Addio a Renato Moro, capo redattore del Nuovo Quotidiano di Puglia - Ilikepuglia : E' morto Renato Moro: addio al caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia - rep_bari : Addio a Renato Moro: il caporedattore del Nuovo Quotidiano di Puglia è morto all'improvviso a 61 anni [aggiornament… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Renato

Originario di Galatone,è nato giornalista. Perché giornalisti si nasce o si diventa, ma non è mai la stessa cosa. Lui ci era nato. Curioso, attento, acuto, ironico, all'occorrenza sarcastico ...Originario di Galatone,è nato giornalista. Perché giornalisti si nasce o si diventa, ma non è mai la stessa cosa. Lui ci era nato. Curioso, attento, acuto, ironico, all'occorrenza sarcastico ...Renato Moro ci ha lasciati. E morto questa notte il caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia. Il prossimo aprile avrebbe compiuto 61 anni. Lascia la moglie, la collega ...È scomparso nella notte per un malore improvviso Renato Moro, caporedattore centrale del Nuovo Quotidiano di Puglia. Avrebbe compiuto 61 anni ad aprile: lascia la moglie Anna Rita Invidia, anche lei g ...