Addio a Matteo Bonforte | il ballerino siciliano era malato di leucemia

(Di mercoledì 24 febbraio 2021)non ce l’ha fatta. Era conosciuto in quando maestro di danza: da un anno battagliava contro la malattia(foto Instagram)Il movimento a ritmo di musica era il suo vivere. Insegnante di latino americano e di Danza,era conosciuto nella sua comunità che ora piange. Lutto a San Michele di Ganzaria, in provincia di Catania, dove il24enne era ben voluto dai suoi allievi. Lal’ha portato via. Un anno di battaglia dura cominciata a febbraio 2020 quando dalla lontana Cina cominciavano ad arrivare notizie di queste sconosciuta e temibile epidemia. Anchee la sua famiglia sono preoccupati per quanto scoperto. Mentre il mondo fuori era spaventato per quel ...

Non è un'ma un'arrivederciBonforte. Sei stato tanto amato e continuerai ad esserlo. Vola alto maestro'.'. Amato da tutti per la sua passione sul palco, se n'è andato a 24 anni. 'Buon viaggio, volta alto'Matteo Bonforte non ce l'ha fatta. Era conosciuto in quando maestro di danza: da un anno battagliava contro la malattia Il movimento a ritmo di musica era il suo vivere. Insegnante di latino americano ...