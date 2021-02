Accordo Fs Italiane-sindacati. Le novità su smart working e welfare aziendale (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contribuire alla ripartenza del paese, anche trasformando alcuni degli aspetti negativi derivanti dalla crisi pandemica ed economica dovuta al Covid-19 in opportunità, per le persone che lavorano in Ferrovie dello Stato Italiane. È l’obiettivo delle importanti intese sottoscritte negli scorsi giorni dal Gruppo Fs guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, e da Agens, con le organizzazioni sindacali. Accordi che, in un periodo così incerto come quello che stiamo vivendo, confermano il costante impegno di Ferrovie nel salvaguardare posti di lavoro e retribuzione, investire sullo smart working, prevedendone il potenziamento, e puntare sul welfare aziendale come strumento condiviso di benessere. È per questo che, con la chiusura del triennio appena trascorso e grazie alle intese raggiunte, ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Contribuire alla ripartenza del paese, anche trasformando alcuni degli aspetti negativi derivanti dalla crisi pandemica ed economica dovuta al Covid-19 in opportunità, per le persone che lavorano in Ferrovie dello Stato. È l’obiettivo delle importanti intese sottoscritte negli scorsi giorni dal Gruppo Fs guidato dall’amministratore delegato Gianfranco Battisti, e da Agens, con le organizzazioni sindacali. Accordi che, in un periodo così incerto come quello che stiamo vivendo, confermano il costante impegno di Ferrovie nel salvaguardare posti di lavoro e retribuzione, investire sullo, prevedendone il potenziamento, e puntare sulcome strumento condiviso di benessere. È per questo che, con la chiusura del triennio appena trascorso e grazie alle intese raggiunte, ...

