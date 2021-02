A4 | auto inseguita dalla polizia stradale Recuperati capi griffati per 200 mila euro

messveneto : Viene inseguita in auto e minacciata con un piede di porco: accusa un anziano ma per il giudice è innocente -

Ultime Notizie dalla rete : auto inseguita

L'Eco di Bergamo

Riferì ai carabinieri, che mentre era a bordo dell'autovettura condotta dal suo nuovo convivente, fudall'ex marito. Successivamente l'uomo, avrebbe anche bloccato l'. Ne segui, ha ...... va a prendere la figlia molto presto per andare a Milano a ritirare un'presso un ... fino poi, purtroppo, ad avere la peggio dopo che lui l'haper le scale, l'ha uccisa ed è fuggito dal ...Cane poliziotto a passeggio fiuta droga in una monovolume parcheggiata in strada: la Polizia di Stato scopre 5 kg di hashish nel cofano del mezzo e arresta l’automobilista. Gli agenti della Squadra Mo ...IL CASOPADOVA In auto avevano un piccolo supermarket della droga: 1,7 chili di hashish in panetti, ma anche qualche dose di cocaina e marijuana. Quando hanno visto i carabinieri si sono messi ...