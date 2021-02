A Pontedera il Polo scolastico Palazzo blu

(Di giovedì 25 febbraio 2021) Il costante incremento degli iscritti alle scuole superiori e il relativo aumento del fabbisogno crescente di spazi, ma anche il rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Comitato tecnico scientifico rispetto alla pandemia in corso, hanno portato ad un accordo tra Provincia, Comune e gli Istituti del Villaggiodiper trovare spazi aggiuntivi. Un’unità di intenti, alla quale ha dato il suo contributo anche la Regione Toscana, che ha portato ad un rapido percorso di attuazione che si è concretizzato con l’inaugurazione delblu”. Sono entrati così nelle nuove aule le classi del Liceo Montale, in particolare gli studenti degli indirizzi di scienze umane, linguistico ed economico-sociale. Si tratta delle 8 classi più numerose dell’Istituto. Alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Pontedera Polo

Avanti tutta con il progetto di trasformare l'ex deposito Cpt nel Palazzetto del futuro, con campi esterni, parcheggio. E spazi per il nuoto ...