A Palazzo Barberini 'L'Italia in-attesa': un percorso fotografico racconta il lockdown (Di mercoledì 24 febbraio 2021) ROMA – Nessuno a contemplare il Cristo morto del Mantegna. Vuoto il Piccolo Teatro Strehler di Milano. Inarrivabile il Colosseo. Deserta Roma, struggente nelle fotografie di Andrea Jemolo. Lui, con altri 11 grandi fotografi, racconta 'L'Italia in-attesa', quella travolta dal Covid-19 che aspetta silente il ritorno alla vita, ma anche quella mai vista prima, sospesa dal lockdown della scorsa primavera. È potente il percorso fotografico perché ci riguarda tutti, potenti sono le sale di Palazzo Barberini, che accoglie il progetto e ci regala nuovi spazi di bellezza e speranza. Come la serra, dove presto verrà aperta la caffetteria del museo e dove da domani, 25 febbraio, si potranno osservare gli scatti di Jemolo, tappa di un percorso che si snoda in maniera non uniforme, costringendoci ad attraversare le sale magnifiche della Galleria nel cuore di Roma.

