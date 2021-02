A Brescia il virus è fuori controllo | ma pochi giorni fa la Lega voleva riaprire lo sci

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quella diè una delle province più colpite dal covid: basti pensare che dall’inizio della pandemia, ora conta un centinaio di morti in più rispetto a Bergamo, atra città martoriata dal. Ora la situazione non è più sotto, e Guido Bertolaso, neo commissario straordinario per il piano vaccinale della Lombardia, parla di “terza ondata giù arrivata a, dobbiamo intervenire immediatamente”. A lanciare l’allarme è stato il sindaco della città, che nel fine settimana scorso chiama urgentemente il governatore Attilio Fontana: “Qui la situazione è grave”, “tranquillo è già al vaglio del Cts”, lo rassicura il numero 1 del Pirellone. E chiude tutto con una zona arancione “rafforzata”, con possibilità di lockdown locali e mirati. E fin qui poco male. Anzi, bene (ma è doveroso ricordare che lui ...

fattoquotidiano : Lì dove sino a ieri Attilio Fontana e il ministro Massimo Garavaglia volevano riaprire gli impianti da sci, da oggi… - SAPAFER : RT @fattoquotidiano: Lì dove sino a ieri Attilio Fontana e il ministro Massimo Garavaglia volevano riaprire gli impianti da sci, da oggi è… - anna_annie12 : RT @fattoquotidiano: Lì dove sino a ieri Attilio Fontana e il ministro Massimo Garavaglia volevano riaprire gli impianti da sci, da oggi è… - paoloigna1 : @Turismopassione I dati di #Brescia sono tali da togliere ogni dubbio e basta conoscere come si evolve il covid19 a… - FrancescoAbba11 : RT @fattoquotidiano: Lì dove sino a ieri Attilio Fontana e il ministro Massimo Garavaglia volevano riaprire gli impianti da sci, da oggi è… -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia virus

Giornale di Brescia

Secondo Guido Bertolaso, "asiamo di fronte alla terza ondata della pandemia e va aggredita ... Ilriprende poi a mordere in Veneto, dove si registra una crescita di contagi e ricoveri, e ...Come accaduto per la provincia die altri comuni lombardi , stabilita la zona arancione scuro, da giovedì 25 febbraio e fino ... con l'obiettivo di arginare la diffusione del, a tutela ...Zona gialla, zona arancione, zona rossa: ci eravamo ormai abituati. Eravamo persino diventati bravi nel passare da una fascia all'altra, tenendo a mente i divieti da togliere o aggiungere. Ma ...Comuni in lockdown, province in arancione rinforzato e regioni in bilico tra libertà e prudenza. L'Italia fa i conti con le varianti inglese e scozzese ...