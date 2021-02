11 M5S | 9 Lega | 6 Pd e Forza Italia Nominati i sottosegretari Tutti i nomi

petergomezblog : La prescrizione divide la maggioranza Draghi. Fdi prova a cancellare la riforma: la norma non passa grazie a Pd e M… - lorepregliasco : Secondo LaPresse i sottosegretari saranno 34: 11 del M5S, 7 della Lega, 6 del PD, 6 di FI, 2 di IV, 1 di LEU, 1 del misto - you_trend : Il #M5S ha eletto 111 senatori nel 2018 (+1 che si è aggiunta nel 2019, Emma Pavanelli). Di questi 112, ora ne ha 7… - thewaterflea : RT @riktroiani: Il Governo approva i #Sottosegretari: 6 FI, 6 PD, 9 LEGA, e 11 M5s. Al Capo della Polizia, Franco #Gabrielli, la delega pe… - giuseppelacara : Sondaggio Euromedia, la Meloni non si ferma più. Su la Lega, Pd-M5s a picco -

Ultime Notizie dalla rete : M5S Lega

VeronaSera

Lane otterrebbe 7, il Pd sei - 5 donne e un uomo - e sei anche per Forza Italia. Due ... La lista targataentrata in Cdm, ieri consegnata da Vito Crimi al sottosegretario alla presidenza del ...Per la, che avrebbe 7 sottosegretari, si fanno i nomi, oltre quello di Nicola Molteni, di ... Altre novità: Anna Macina, Barbara Floridia, Rossella Accoto. Oltre a Teresa Bellanova per Iv ci ...Voto contrario a maggioranza. Rinviata in commissione la proposta di risoluzione di Giovanni Galli sullo sport in Toscana ...Il presidente della commissione Affari istituzionali, Giacomo Bugliani (Pd), ha illustrato l’atto di programmazione. Il dibattito ...