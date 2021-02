Zelda: The Wind Waker HD e Twilight Princess HD potrebbero essere annunciati quest'estate (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2021 è l'anno del 35° anniversario di The Legend of Zelda e la maggior parte dei fan si aspetta che Nintendo faccia qualcosa di speciale per l'occasione. Dopo quanto fatto per il 35° anniversario di Mario l'anno scorso, con la ri-pubblicazione di vecchi giochi su Switch, i giocatori si aspettano qualcosa di simile con Zelda. Già nel recente Nintendo Direct abbiamo assistito all'annuncio di The Legend of Zelda: Skyward Sword HD. Di recente, alcuni insider hanno suggerito che gli annunci per The Wind Waker HD e Twilight Princess HD sarebbero imminenti e in un report pubblicato su GamesBeat, Jeff Grubb ha fornito ulteriori informazioni al riguardo. Secondo Grubb, la relativa mancanza di annunci su Zelda è guidata dalle decisioni di marketing, non solo ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Il 2021 è l'anno del 35° anniversario di The Legend ofe la maggior parte dei fan si aspetta che Nintendo faccia qualcosa di speciale per l'occasione. Dopo quanto fatto per il 35° anniversario di Mario l'anno scorso, con la ri-pubblicazione di vecchi giochi su Switch, i giocatori si aspettano qualcosa di simile con. Già nel recente Nintendo Direct abbiamo assistito all'annuncio di The Legend of: Skyward Sword HD. Di recente, alcuni insider hanno suggerito che gli annunci per TheHD eHD sarebbero imminenti e in un report pubblicato su GamesBeat, Jeff Grubb ha fornito ulteriori informazioni al riguardo. Secondo Grubb, la relativa mancanza di annunci suè guidata dalle decisioni di marketing, non solo ...

