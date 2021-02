YouTube non sa che ci sono scacchi bianchi e scacchi neri. E blocca il canale per razzismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Eravamo nel giugno del 2020. All’improvviso, il noto canale YouTube di scacchi Agadmator, che ha oltre un milione di iscritti, è stato sospeso per 24 ore, poiché – secondo la piattaforma – erano stati pubblicati contenuti violenti che violavano le sue policies. Una storia piuttosto strana, dal momento che il canale pubblica esclusivamente lezioni o sfide di scacchi. Bisognava capire, insomma, che tipo di violazione fosse stata commessa, dal momento che il classico gioco di strategia non poteva in alcun modo veicolare contenuti inappropriati. E allora due ricercatori del Carnegie Melon’s Language Technologies Institute ci hanno voluto vedere chiaro e hanno fatto una scoperta che, a distanza di mesi, potrebbe contribuire a svelare l’arcano: il canale ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 23 febbraio 2021) Eravamo nel giugno del 2020. All’improvviso, il notodiAgadmator, che ha oltre un milione di iscritti, è stato sospeso per 24 ore, poiché – secondo la piattaforma – erano stati pubblicati contenuti violenti che violavano le sue policies. Una storia piuttosto strana, dal momento che ilpubblica esclusivamente lezioni o sfide di. Bisognava capire, insomma, che tipo di violazione fosse stata commessa, dal momento che il classico gioco di strategia non poteva in alcun modo veicolare contenuti inappropriati. E allora due ricercatori del Carnegie Melon’s Language Technologies Institute ci hanno voluto vedere chiaro e hanno fatto una scoperta che, a distanza di mesi, potrebbe contribuire a svelare l’arcano: il...

