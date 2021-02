«Your Honor» | la serie tv con Bryan Cranston su Sky | Quando esce | cast | trama

Leggi su gqitalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Èquel(«vostro Onore», in italiano) cui fa riferimento il titolo della minitargata showtime che approda finalmente anche in Italia, su Sky, tra i titoli più attesi del mese. Un ritorno in tv in grande stile per l'attore, noto soprattutto per essere stato Walter White nellacult Breaking Bad. Non chesia stato con le mani in mano dal 2013, anno della quinta e ultima stagione di BB, ma certorappresenta uno di quei ruoli che confermano il talento dell'attore, che passa così dal ruolo del professore di chimica che si mette a sintetizzare droga a quello di un integerrimo giudice di New Orleans, la cui vita (e integrità) viene stravolta in nome del suo bene ...