Your Honor: clip esclusiva della nuova serie con star Bryan Cranston in arrivo su Sky (Di martedì 23 febbraio 2021) Bryan Cranston torna in tv con la serie Your Honor, ecco una clip esclusiva che mostra la star nel ruolo di un giudice alle prese con scelte difficili. Your Honor, la serie che segna il ritorno in tv di Bryan Cranston, debutterà domani 24 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, e nell'attesa della messa in onda gli spettatori possono ora avere un breve assaggio della serie grazie alla clip condivisa in esclusiva su Movieplayer.it. Nel video si vedono le conseguenze di un terribile incidente automobilistico che vede coinvolti due giovani. Uno dei due ragazzi perde la vita e il ...

