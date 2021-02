Yakuza: gli spin-off Kenzan e Ishin potrebbero arrivare in occidente (Di martedì 23 febbraio 2021) Il produttore della serie Yakuza ha detto che vorrebbe portare i due titoli spin-off, Kenzan e Ishin, in occidente. Parlando con JP Games, Daisuke Sato ha detto che gli piacerebbe vedere i due giochi localizzati per il pubblico occidentale, ma che, poiché si tratta di vecchi titoli, il lavoro potrebbe richiedere del tempo. "Personalmente, vorrei che questi titoli fossero localizzati e apprezzati dai nostri fan occidentali", ha confermato Sato. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Il produttore della serieha detto che vorrebbe portare i due titoli-off,, in. Parlando con JP Games, Daisuke Sato ha detto che gli piacerebbe vedere i due giochi localizzati per il pubblico occidentale, ma che, poiché si tratta di vecchi titoli, il lavoro potrebbe richiedere del tempo. "Personalmente, vorrei che questi titoli fossero localizzati e apprezzati dai nostri fan occidentali", ha confermato Sato. Leggi altro...

