Wta 500 Adelaide 2021 | Jasmine Paolini eliminata al debutto

(Di martedì 23 febbraio 2021)è statanel primo turno al Wta di. La tennista toscana esce di scena aldopo aver ceduto in tre set in un derby tra qualificate, con il punteggio di 6-4 6-7(4) 6-2, dopo due ore e 33 minuti di gioco, alla giovane statunitense Cori Gauff, n.52 del ranking. SportFace.

sportface2016 : #Tennis, #JasminePaolini è stata eliminata nel primo turno al #Wta di Adelaide - zazoomblog : Wta 500 Adelaide 2021: programma e orari di martedì 23 febbraio con Paolini - #Adelaide #2021: #programma #orari - sportface2016 : #WTAAdelaide Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 23 febbraio: presente nel main draw anche Jas… - OA_Sport : WTA Adelaide 2021: sarà Coco Gauff l'avversaria di Jasmine Paolini al primo turno del 500 australiano - Mandrak11654875 : RT @SuperTennisTv: Una settimana ricchissima su #SuperTennisTV ?? 22-28 febbraio ?? ATP 250 Montpellier ?? ATP 250 Singapore ?? 22-27 febbrai… -

Ultime Notizie dalla rete : Wta 500

Ubi Tennis

Jil Teichmann (61) si qualificata per gli ottavi del torneodi Adelaide. La nativa di Barcellona ha battuto per 6 - 2 7 - 6 (7/5) la francese Kristina Mladenovic (51), ex numero 10 mondiale e eroina della finale della FedCup 2019. Al prossimo turno ......dall infortunio alla coscia che l aveva fermata pochi giorni fa contro Sofia Kenin neldi Yarra ... 'Lo sport mi piace tanto, ma la moda di più' 04/02/2021 A 11:33Linz Camila Giorgi si arrende ...ADELAIDE - Jil Teichmann (Wta 61) ha rotto il ghiaccio nel migliore dei modi al torneo Wta 500 di Adelaide. L'elvetica ha superato piuttosto nettamente la francese Kristina Mladenovic (51): la partita ...Jasmine Paolini è stata eliminata nel primo turno al Wta di Adelaide. La tennista toscana esce di scena al debutto dopo aver ceduto in tre set in un derby tra qualificate, con il ...