Woody Allen furioso per il doc voluto da Mia Farrow | ' Pieno di falsità'

e la moglie Soon - Yi Previn hanno rotto il silenzio sulla nuova serie 'contro' in onda su Hbo che ha riportato alla ribalta le accuse al cineasta di aver molestato la figlia ...

e la moglie Soon - Yi Previn hanno rotto il silenzio sulla nuova serie 'contro Farrow' in onda su Hbo che ha riportato alla ribalta le accuse al cineasta di aver molestato la figlia ..."Un attacco feroce infarcito di falsità". Questa la replica dialla docufiction 'contro Farrow' andata in onda sulla Hbo in cui viene ricostruite le presunte molestie e violenze sessuali nei confronti della figlia adottiva Dylan quando aveva ...La reazione del regista dopo la messa in onda della docuserie che ripercorre a senso unico le accuse di molestie da parte sua ai danni della figlia adottiva Dylan ...Woody Allen e la moglie Soon-Yi Previn rompono il silenzio sulla nuova serie Allen contro Farrow che ieri sera su Hbo ha riportato alla ribalta le accuse al cineasta di aver molestato la figlia adotti ...