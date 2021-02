Willie Peyote, scoppia la polemica per il testo del suo brano sanremese con frecciatine a colleghi, tv, discografia e politica (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai manca davvero poco a Sanremo e com’è giusto che sia arrivano le prime polemiche legate ai cantanti e alle canzoni in gara. Poco fa è andato in tendenza su Twitter Willie Peyote a causa del testo del suo brano sanremese. Il motivo? Molti utenti si sono lamentati delle frecciatine ad Achille Lauro, Elettra Lamborghini e al mondo della discografia. Queste sono le strofe che hanno maggiormente indignato il popolo di Twitter: “Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi. Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato“. Io direi anche meno, non mi sembra che questo ... Leggi su biccy (Di martedì 23 febbraio 2021) Ormai manca davvero poco a Sanremo e com’è giusto che sia arrivano le prime polemiche legate ai cantanti e alle canzoni in gara. Poco fa è andato in tendenza su Twittera causa deldel suo. Il motivo? Molti utenti si sono lamentati dellead Achille Lauro, Elettra Lamborghini e al mondo della. Queste sono le strofe che hanno maggiormente indignato il popolo di Twitter: “Anche quando parlano l’autotune, tutti in costume come gli X-men. Gridi allo scandalo, semMarilyn Manson nel 2020. Nuovi punk vecchi adolescenti, tingo i capelli e sto al passo coi tempi. Non ho capito in che modo twerkare vuol dire lottare contro il patriarcato“. Io direi anche meno, non mi sembra che questo ...

