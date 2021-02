Watch Dogs | Legion | il multiplayer online sta per arrivare

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ubisoft ha finalmente svelato il giorno in cui sarà rilasciata la componentediOrmai sono passati più di tre mesi dal day one di, l’ultimo titolo sviluppato da Ubisoft Toronto. Al lancio il gioco è stato molto apprezzato sia dalla critica che dai fan e nel periodo natalizio è stato giocato da tantissimi videogiocatori. In questo lungo periodo i giocatori hanno avuto tutto il tempo necessario a completare ogni singola attività del gioco, ma presto potrebbero avere un motivo per tornare a lavorare nella DedSec. Questo perché Ubisoft ha finalmente svelato il giorno in cui sarà rilasciata la componentedi...

Ubisoft ha annunciato che la modalità online di Watch Dogs: Legion sarà disponibile dal 9 marzo per tutti i possessori del gioco tramite un aggiornamento gratuito per Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, lo store di Epic Games e Ubisoft Connect su Windows PC e Stadia.