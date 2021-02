Volley femminile | Champions League | Novara maiuscola | Fenerbahce battuto a Istanbul! Semifinale a un passo

(Di martedì 23 febbraio 2021)ha sconfitto ilIstanbul per 3-1 (19-25; 25-12; 25-19; 27-25) nell’andata dei quarti di finale della2021 di. Le piemontesi hanno espugnato il sempre ostico Burhan Felek Salonu della metropoli turca (anche se ovviamente senza pubblico sugli spalti) dopo 104 minuti di autentica battaglia: prima la rimonta dallo 0-1, poi il trionfo nel quarto parziale dopo avere annullato due set-point per evitare di andare al tie-break. Le ultime Campionesse d’Europa (vinsero ii trofeo nel 2019, nel 2020 la competizione non venne portata a termine a causa dell’emergenza sanitaria) hanno compiuto unin avanti importante verso la qualificazione alle semifinali della massima competizione continentale: basterà vincere due set, nel ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

FuturaGiovani Busto Arsizio 26; 2. Olimpia Teodora Ravenna 25; 3. Itas Città Fiera ...2021 " RITORNO 25 aprile 2021 Itas Città Fiera Martignacco - Club Italia CRAI NEWS Club Italia A2Sanremo. Un positivo weekend per il settoredella Nuova Lega Pallavolo Sanremo impegnato in quattro campionati Fipav: 3 giovanili ed ...la vittoria nel derby con la Zeta Soft Riviera...Novara ha sconfitto il Fenerbahce Istanbul per 3-1 (19-25; 25-12; 25-19; 27-25) nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di volley femminile. Le piemontesi hanno espugnato il sempr ...Volley, Novara-Fenerbahce Istanbul in tv: data, orario e come vedere in diretta streaming l'andata dei quarti di Champions League femminile 2021 ...