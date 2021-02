Volley femminile, Champions League 2020/2021: Novara ipoteca la qualificazione, Fenerbahce steso 3-1 (Di martedì 23 febbraio 2021) La Igor Gorgonzola Novara supera 3-1 (19-25, 25-12, 25-19, 27-25) in rimonta Fenerbahce Opet Istanbul nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della CEV Champions League femminile 2020/2021. Le ragazze di Stefano Lavarini ipotecano il passaggio del turno. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH DATA, ORARIO E DIRETTA TV DEL MATCH DI RITORNO REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI ANDATA RISULTATI E CLASSIFICHE Champions League femminile 2020/2021 Il primo punto della sfida è delle piemontesi, ma ben presto le padrone di casa decidono di alzare la voce incrementando sempre più il loro vantaggio grazie ad una scatenata Vargas. La formazione ... Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) La Igor Gorgonzolasupera 3-1 (19-25, 25-12, 25-19, 27-25) in rimontaOpet Istanbul nel match valevole per l’andata dei quarti di finale della CEV. Le ragazze di Stefano Lavarinino il passaggio del turno. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH DATA, ORARIO E DIRETTA TV DEL MATCH DI RITORNO REGOLAMENTO: CHI PASSA IN SEMIFINALE? IL PROGRAMMA COMPLETO DEI QUARTI DI ANDATA RISULTATI E CLASSIFICHEIl primo punto della sfida è delle piemontesi, ma ben presto le padrone di casa decidono di alzare la voce incrementando sempre più il loro vantaggio grazie ad una scatenata Vargas. La formazione ...

