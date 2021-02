Volley, Champions League: Modena travolge Perugia! Clamoroso 3-0 nell’andata dei quarti, impresa dei Canarini (Di martedì 23 febbraio 2021) Modena ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-21; 25-18; 25-22) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2021 di Volley maschile. I Canarini, qualificatisi alla fase a eliminazione diretta soltanto grazie al quoziente punti, hanno firmato un’autentica impresa tra le mura amiche del PalaPanini e hanno travolto una delle grandi favorite per la conquista della massima competizione europea. I Block Devils, vincitori del proprio girone davanti a Civitanova e capaci di conquistare il primo posto nella regular season di SuperLega, sono crollati in maniera inatessa in una partita cruciale per il prosieguo dell’intera stagione. Modena è ora a un passo dalla qualificazione alle semifinali: basterà vincere due set, nel ritorno in ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)ha sconfitto Perugia per 3-0 (25-21; 25-18; 25-22)deidi finale della2021 dimaschile. I, qualificatisi alla fase a eliminazione diretta soltanto grazie al quoziente punti, hanno firmato un’autenticatra le mura amiche del PalaPanini e hanno travolto una delle grandi favorite per la conquista della massima competizione europea. I Block Devils, vincitori del proprio girone davanti a Civitanova e capaci di conquistare il primo posto nella regular season di SuperLega, sono crollati in maniera inatessa in una partita cruciale per il prosieguo dell’intera stagione.è ora a un passo dalla qualificazione alle semifinali: basterà vincere due set, nel ritorno in ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions Champions League, Novara spietata col Fenerbahçe L'Igor batte il Fenerbahçe 3 - 1 nell'andata dei quarti di Champions League e nel ritorno in casa (il 3 marzo alle 19) le basteranno due set per passare il turno. Partita ? Inizia bene il Fenerbahçe ...

Champions League, mercoledì a Scandicci l'andata dei quarti di finale De Kruijf e Fahr? Sono in miglioramento, le monitoriamo giorno per giorno e vedremo domani quale formazione schierare a Scandicci.' TV E STREAMING La fase finale della Champions League Volley 2021 ...

