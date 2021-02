‘Voglia’, il nuovo singolo di Sannino è già un successo (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si intitola “Voglia” il nuovo singolo di Andrea Sannino, il cantautore napoletano ribattezzato “Mr. Abbracciame”, dal nome del suo celebre brano che ha superato le 45 milioni di visualizzazioni su YouTube, trasformandosi nella canzone-simbolo del primo lockdown. ‘Voglia’, dopo un solo giorno dall’uscita, è già un successo. Su youtube infatti conta oltre 50 milioni di visualizzazioni e risulta tra i brani più scaricati nelle ultime 24 ore. Al brano, firmato dallo stesso Sannino con il pianista e compositore Mauro Spenillo e con il chitarrista e compositore Pippo Seno, hanno collaborato alcuni dei più apprezzati musicisti della scena italiana, come il batterista Alfredo Golino (da sempre al fianco di Mina, Celentano, Renato Zero, Raf, Francesco De ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Si intitola “Voglia” ildi Andrea, il cantautore napoletano ribattezzato “Mr. Abbracciame”, dal nome del suo celebre brano che ha superato le 45 milioni di visualizzazioni su YouTube, trasformandosi nella canzone-simbolo del primo lockdown., dopo un solo giorno dall’uscita, è già un. Su youtube infatti conta oltre 50 milioni di visualizzazioni e risulta tra i brani più scaricati nelle ultime 24 ore. Al brano, firmato dallo stessocon il pianista e compositore Mauro Spenillo e con il chitarrista e compositore Pippo Seno, hanno collaborato alcuni dei più apprezzati musicisti della scena italiana, come il batterista Alfredo Golino (da sempre al fianco di Mina, Celentano, Renato Zero, Raf, Francesco De ...

