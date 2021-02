Vittoria Ceretti co-conduttrice di Sanremo (mentre Naomi Campbell…) (Di martedì 23 febbraio 2021) In occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2021, esattamente tra una settimana, al fianco di Amadeus avremmo dovuto vedere una delle leggende delle passerelle internazionali: Naomi Campbell. L’iconica pantera della moda, infatti, sarebbe stata una delle co-conduttrici dell’inaugurazione, ma per via dell’attuale situazione sanitaria e della quarantena obbligatoria a cui si sarebbe dovuta sottoporre, per la top model non sarebbe stato possibile «il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività da lei programmate». Il dispiacere di non vederla all’Ariston, però, viene superato dalla notizia della presenza di una delle supermodelle che negli ultimi anni ha conquistato le fashion week di ogni capitale della moda, così come una lunga serie di patinate campagne pubblicitarie e copertine dei magazine: Vittoria Ceretti. Leggi su vanityfair (Di martedì 23 febbraio 2021) In occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2021, esattamente tra una settimana, al fianco di Amadeus avremmo dovuto vedere una delle leggende delle passerelle internazionali: Naomi Campbell. L’iconica pantera della moda, infatti, sarebbe stata una delle co-conduttrici dell’inaugurazione, ma per via dell’attuale situazione sanitaria e della quarantena obbligatoria a cui si sarebbe dovuta sottoporre, per la top model non sarebbe stato possibile «il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività da lei programmate». Il dispiacere di non vederla all’Ariston, però, viene superato dalla notizia della presenza di una delle supermodelle che negli ultimi anni ha conquistato le fashion week di ogni capitale della moda, così come una lunga serie di patinate campagne pubblicitarie e copertine dei magazine: Vittoria Ceretti.

mffashion_com : Sul palco di Sanremo arriva Vittoria Ceretti - BonsuFifi : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Vittoria Ceretti co-conduttrice del Festival in una serata - - Italia_Notizie : Sanremo 2021, Naomi Campbell non ci sarà. Arriva Vittoria Ceretti - blogsicilia : #notizie #sicilia Vittoria Ceretti co-conduttrice del Festival in una serata - - clikservernet : Sanremo 2021, Naomi Campbell non ci sarà. Arriva Vittoria Ceretti -