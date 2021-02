Virus | 13 314 nuovi casi e 356 decessi Tasso positività scende al 4 | 4%

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sono 13.314 iCovid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630 ma con molti più tamponi, 303.850 ( contro i 170.672 del giorno precedente. E dopo alcuni giorni ...

hfsnhl : 314 pazienti ricoverati #covid +, in unico nosocomio in 40giorni è un'enormità, anche considerando la degenza di qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus 314

Corriere della Sera

- Sono 13.i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento su ieri (9.630 ma con molti più tamponi, 303.850 ( contro i 170.672 del giorno precedente. E dopo alcuni giorni ......tamponi effettuati nelle ultime 24 ore in Italia con il tasso di positività sui nuovi casi (13.) ... Dopo il rallentamento di ieri (erano 509 casi) sono 1.062 i nuovi positivi alin 24 ore, per ...I dati del contagio da Coronavirus di oggi, martedì 23 febbraio 2021, registrano 13.314 casi e 356 vittime. Tasso di positività al 4,4%.La Protezione Civile ha reso noti i dati relativi alle ultime 24 ore. Sono stati effettuati 303.850 tamponi e individuati 13.314 nuovi positivi al COVID-19. Gli attualmente positivi ...