Vipiteno, Conftrasporto: "Da oggi obbligo tampone a pagamento per camionisti italiani diretti in Germania" (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Da oggi, a Vipiteno, i camionisti italiani diretti in Germania dovranno pagarsi il tampone anti Covid, se vorranno proseguire il viaggio. "Non ci resta che piangere" commenta il presidente di Conftrasporto-Confcommercio Paolo Uggè che lancia un appello al governo chiedendo di applicare in risposta le stesse misure ai camionisti che entrano nel nostro Paese. "Bene – prosegue Uggè – che il ministro dei trasporti scriva lettere e chieda il rispetto del principio della libertà di circolazione delle merci, ma, anche di fronte a quest'ennesima beffa imposta all'Italia da un altro Paese comunitario, scrivere non basta più. 'A brigante brigante e mezzo', ebbe a dire il presidente della Repubblica Sandro Pertini.

