Villa Certosa è tra le più costose al mondo: la residenza in Sardegna di Silvio Berlusconi vale oltre 259 milioni (Di martedì 23 febbraio 2021) Villa Certosa, la residenza di Silvio Berlusconi a Porto Rotondo, in Sardegna, è stata valutata da una perizia tecnica. Secondo Francesco Magnano, il geometra dell'ex premier che ha firmato il documento, la Villa ha un valore di 259.373.950 euro. La valutazione è aggiornata al 19 gennaio 2021. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il cuore della residenza è la magione, con i suoi 68 vani, 181 metri quadrati di autorimessa e altri 174 di posti auto, 4 bungalow (di cui 2 accatastati A/2), 2 immobili denominati Cactus e Ibiscus, il teatro, la torre fronte teatro, la serra, la palestra, la talassoterapia e 297 mq di orto medicinale. Nell'elenco spunta anche "La Palappa" – una storpiatura della parola maya Palapa – una capanna senza ...

