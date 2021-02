Villa Borghese | la foto del degrado fa il giro del mondo La Raggi oltre il ridicolo | «Colpa di Veltroni»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ildiè sotto gli occhi dei romani da tempo. C’è voluto un giornalista internazionale per far saltare alla ribalta mondiale l’ennesima brutta pagina di questa città. Il giornalista Crispian Balmer, corrispondente in Italia dell’agenzia di stampa britannica Reuters e già inviato a Gerusalemme, Parigi, Madrid, domenica 21 febbraio ha postato su Twitter unadell’ingresso a un parcheggio sotterraneo di, la denuncia del giornalista Reuters Scale mobili abbandonati all’incuria e ormai ridotte a una selva da Indiana Jones. Queste scale non sono più utilizzate da anni: tanto tempo fa erano state previste per collegare la superficie cittadina con l’area del parcheggio per le auto, sotto al Galoppatoio. ...