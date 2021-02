Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 19:45 (Di martedì 23 febbraio 2021) Viabilità DEL 22 FEBBRAIO 2021 ORE 19.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO DALLA Roma FIUMICINO SULLA QUALE SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CIAMPINO E LO SVINCOLO CON LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE RAMMENTIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDE Lazio GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 febbraio 2021)DEL 22 FEBBRAIOORE 19.35 UMBERTO VERINI NUOVAMENTE BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLAFIUMICINO SULLA QUALE SI STA IN CODA IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ ALL’ALTEZZA DI VIA ISACCO NEWTON ANCHE A CAUSA DELLA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA STESSA SITUAZIONE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA QUALCHE DISAGIO SULLA CASSIA ALL’ALTEZZA DELLA GIUSTINIANA TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E VIA DEI DUE PONTI NEI DUE SENSI CHIUDIAMO CON LA VIA APPIA SULLA QUALE IL TRAFFICO È RALLENTATO TRA CIAMPINO E LO SVINCOLO CON LA VIA NETTUNENSE IN DIREZIONE DI ALBANO LAZIALE RAMMENTIAMO CHE È ATTIVO IL PROGETTO SCHOOL RIDEGESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Parioli, strade groviera e segnalati sbiaditi nel quartiere di Draghi Ma per gli altri 4.700 chilometri di viabilità municipale i fondi sono irrisori. Nell'elenco delle strade di grande viabilità viale Bruno Buozzi, ad esempio, figura di competenza capitolina, ma non ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 23 - 02 - 2021 ore 18:45 ...IN USCITA DA ROMA CI SPOSTIAMO SUL GRA IN INTERNA DOVE SEGNALIAMO CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA E NELLA CAPITALE NUMEROSI SONO I CANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO DISAGI ALLA VIABILITÀ ...

A Roma, il centro commerciale Maximo apre le porte al pubblico Corriere della Sera Ma per gli altri 4.700 chilometri dimunicipale i fondi sono irrisori. Nell'elenco delle strade di grandeviale Bruno Buozzi, ad esempio, figura di competenza capitolina, ma non ......IN USCITA DACI SPOSTIAMO SUL GRA IN INTERNA DOVE SEGNALIAMO CODE TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA E NELLA CAPITALE NUMEROSI SONO I CANTIERI ATTIVI CHE PROVOCANO DISAGI ALLA...