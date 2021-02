Viabilità Roma Regione Lazio del 23-02-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021)DEL 23 FEBBRAIOORE 8.35 WILLIAMS TALARICO BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; SUL RACCORDO CODE IN INTERNA TRA LA CASILINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA LA-FIUMICINO E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E L’A24-TERAMO E RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E NOMENTANA CI SPOSTIAMO SULLA DIRAMAZIONESUD DOVESI STA INCOLONNATI DA TORRENOVA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONESUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO VERSO IL CENTRO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST SULLA-FIUMICINO CODE ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR SULLA CASSIA CODE TRA L’OLGIATA E IL RACCORDO IN DIREZIONE DEL CENTRO DISAGI ANCHE PER CHI STA ...