Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino Astrazeneca fino a 65 anni. Ma non ai soggetti estremamente vulnerabili (Di martedì 23 febbraio 2021) A seguito del parere del Comitato tecnico scientifico dell’Aifa e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità, in una circolare il Ministero della Salute sottolinea la la possibilità di utilizzo del vaccino Covid-19 di Astrazeneca nella fascia di età compresa tra i 18 e i 65 anni, a eccezione dei soggetti estremamente vulnerabili. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su Sars-CoV-2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia del vaccino superiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità in soggetti di età superiore ai 55 anni, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) A seguito del parere del Comitato tecnico scientifico dell’Aifa e alle successive precisazioni del Consiglio Superiore di Sanità, in una circolare ilsottolinea la la possibilità di utilizzo delCovid-19 dinella fascia di età compresa tra i 18 e i 65, a eccezione dei. Tali indicazioni, secondo il gruppo di lavoro permanente su Sars-CoV-2, sono rafforzate da nuove evidenze scientifiche che riportano stime di efficacia delsuperiori a quelle precedentemente riportate, e dati di immunogenicità indi età superiore ai 55, nonché nuove raccomandazioni internazionali tra cui il parere del ...

MediasetTgcom24 : Covid, via libera al nuovo decreto: ecco cosa si può fare | In zona rossa stop alle visite ad amici e parenti… - RobTallei : Johnson & Johnson ha presentato all'EMA richiesta di autorizzazione del suo vaccino. Il via libera potrebbe arrivar… - petergomezblog : Piste da sci, ecco perché Speranza ha deciso lo stop in extremis dopo aver ottenuto il via libera di Draghi… - clikservernet : Via libera del Ministero della Salute alla somministrazione del vaccino Astrazeneca fino a 65 anni. Ma non ai sogge… - patnew21 : @AnnaSensuality C’è una via libera -