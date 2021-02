Venezia | ecco la sorpresa della Serie B | Zanetti può raggiungere la A?

(Di martedì 23 febbraio 2021) Ildi mister Paoloè una delle principali sorpresestagione diB. La squadra lagunare viene da 4 vittorie consecutive e non si pone limiti. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto contro la capolista Empoli. I veneti possono inserirsi prepotentemente nella corsa verso laA? La stagione delIlsi trova al terzo posto in classifica con 41 punti insieme alla Salernitana, grazie a 11 vittorie e 8 pareggi nelle 24 gare fin qui disputate. Partiti alla grande, i lagunari sono l’unica squadra che è riuscita a battere l’Empoli capolista. Dopo un periodo di flessione verso la fine del girone d’andata, la squadra di Paoloha collezionato 4 vittorie consecutive nelle ultime 4 partite con un ...

La Nuova Venezia

