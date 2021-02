Variante covid, a Roma arriva la variante brasiliana dopo quella inglese (Di martedì 23 febbraio 2021) La Asl decide di chiudere un edificio scolastico causa arrivo della variante brasiliana, seconda variante nella capitale dopo l’inglese. Il tutto in un istituto del quartiere Salario, l’istituto Sinopoli Ferrini che ha visto il susseguirsi di due delle accertate varianti di coronavirus presenti sul suolo italiano. La doppia scoperta ha costretto la preside dell’istituto, Annunziata De Rosa, a sospendere le lezioni fino all’esito totale dei tamponi effettuati. Cosa è successo esattamente? Inizialmente in uno dei due complessi scolastici era risultato essere presente la variante inglese del covid, cosi la preside aveva deciso di avviare le lezioni solo in remoto a partire dal 24 ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) La Asl decide di chiudere un edificio scolastico causa arrivo della, secondanella capitalel’. Il tutto in un istituto del quartiere Salario, l’istituto Sinopoli Ferrini che ha visto il susseguirsi di due delle accertate varianti di coronavirus presenti sul suolo italiano. La doppia scoperta ha costretto la preside dell’istituto, Annunziata De Rosa, a sospendere le lezioni fino all’esito totale dei tamponi effettuati. Cosa è successo esattamente? Inizialmente in uno dei due complessi scolastici era risultato essere presente ladel, cosi la preside aveva deciso di avviare le lezioni solo in remoto a partire dal 24 ...

